Ministerstvo školství zavede opatření ke zmenšení rozdílů v odměňování akademiků

Ministerstvo školství (MŠMT) zavede v příštím roce opatření, která by měla vysoké školy motivovat ke zmírnění rozdílů v odměňování akademických pracovníků veřejných univerzit. Pro školy chce připravit novou rozpočtovou metodiku. V souvislosti s tím úřad plánuje pro univerzity vyčlenit asi 800 milionů korun, které by jim měly umožnit přizpůsobit se plánovaným změnám. V tiskové zprávě to oznámila mluvčí MŠMT Tereza Fojtová. Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) na svém X doplnil, že debata o změně financování VŠ se povede dál při přípravě rozpočtu na příští rok. Zvláštní pozornost bude ministerstvo v dalších jednáních o financování veřejných vysokých škol podle tiskové zprávy věnovat umělecky orientovaným vysokým školám. Důvodem je to, že podle úřadu mají akademici působící na uměleckých univerzitách průměrné mzdy výrazně nižší, než je celostátní průměr mezd akademiků na jiných typech škol a fakult. Ministr Bek upozornil, že vysoké rozdíly panují mezi výdělky akademických pracovníků na jednotlivých veřejných vysokých školách, ale různé jsou i odměny akademiků se stejnými tituly na různých fakultách jedné vysoké školy. Zopakoval, že odpovědnost za mzdovou politiku univerzit nesou rektoři škol, děkani fakult a akademické senáty, nikoliv ministerstvo školství.