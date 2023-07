Ministerstvo školství změní pravidla pro evidenci žáků, kteří se neučí v českých školách

Žáci, kteří studují v zahraničí, v zahraniční škole na území Česka nebo individuálně, se budou od 1. září muset přiřadit do konkrétního ročníku a třídy. Do teď stačilo, že byli na české škole jenom zapsaní. Se změnou evidence přišlo ministerstvo školství. Nové nařízení má sjednotit systém a upravit financování škol, kde jsou tito žáci zapsáni. Ministerstvo vyhlášku představilo v polovině března, platit bude od září. Děti se do jednotlivých ročníků rozřadí na základě výsledků srovnávacích zkoušek, nebo věku. V Česku mělo loni domácí výuku přes šest tisíc dětí, jejich počet v posledních letech roste. Dětí učících se v zahraničí nebo na zahraniční škole v Česku bylo loni přes devět tisíc, toto číslo ale platí dlouhodobě.