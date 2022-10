Ministerstvo slíbilo kraji a obcím na prvním jednání studii dopadů gigafactory VW u Plzně

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) slíbilo Plzeňskému kraji a starostům obcí, že nechá zpracovat studie dopadů případné investice Volkswagenu do továrny na baterie do elektroautomobilů. VW má rozhodnout o umístění továrny do konce roku. Pokud si nevybere Česko, tak příprava zóny v Líních padne. ČTK to řekli starosta Dobřan Martin Sobotka (Aktivní Dobřany) a hejtman Rudolf Špoták (Piráti) po prvním jednání o projektu v Praze. Továrnu také nebude možné postavit bez speciální legislativy, podle starostů obcí se uvažuje o tzv. lex Gigafactory.

Továrna na baterie do elektroautomobilů by mohla vzniknout na záložním armádním letišti v Líních u Plzně. Jde o investici za 120 miliard Kč. Vláda ve středu podpořila záměr vybudovat ji v Líních. Premiér Petr Fiala (ODS) poté řekl, že bude o verdiktu informovat vedení VW. Do přípravy 400hektarové strategické zóny má dát stát podle červencového verdiktu vlády devět miliard Kč.

"Dneškem je potvrzené to, co jsme dlouho požadovali, že se letiště (funguje jako neveřejné vnitrostátní i mezinárodní) nezbourá, dokud to nebudou mít dohodnuté s VW, což je dobrá zpráva," uvedl Sobotka. Podle něj hrozilo, že se plocha zničí, zasíťuje, a když VW řekne, že jde do Polska nebo do Maďarska, které jsou dále ve hře, tak by nebylo jasné, jak by se využila, nebo by na ní nebylo nic.