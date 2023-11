Ministerstvo spravedlnosti poslalo vládě novou definici znásilnění

Nová definice trestného činu znásilnění, která je založena na zásadě "ne znamená ne", míří k projednání vládou. Ministerstvo spravedlnosti vypořádalo připomínky a novelu trestního zákoníku předkládá po úpravě definice bezbrannosti bez rozporu. Součástí úpravy je i pravidlo, že sexuální praktiky s dítětem do 12 let budou soudy vždy pokládat za znásilnění či sexuální útok, nikoliv za mírněji trestné pohlavní zneužití. Redefinice opouští koncept znásilnění jako silou vynuceného pohlavního styku. Nahrazuje jej konceptem pohlavního styku nesouhlasného. Nesouhlas lze projevit nejen slovně, ale také gestem, pláčem nebo zaujetím obranné pozice. Novela počítá také s bezbranností oběti, kdy oběť není schopná projevit nebo utvářet svou vůli z určitého objektivního důvodu - kvůli nemoci, spánku, duševní poruše, silné opilosti, spoutání či zdravotnímu handicapu. "Tento koncept se z pohledu trestního práva jeví být přiléhavější, protože nezakotvuje trestní postih toho, kdo si aktivně nezjišťoval postoj oběti k sexuálnímu jednání," uvedl ministerstvo k tomu, proč nezvolilo přísnější zásadu "ano znamená ano". "Ta má být primárně předmětem výchovy a osvěty, ale nejde o koncept vhodný pro oblast trestního práva. Trestání v situaci, kdy není jasné, že druhá osoba se sexem nesouhlasí, lze považovat za přepínání trestní represe," uvedl náměstek Antonín Stanislav. Trestný čin znásilnění bude nově zahrnovat pouze soulož a jiné penetrační činy. Méně závažné sexuální praktiky ministerstvo vyčlenilo do samostatného nového trestného činu sexuální útok.