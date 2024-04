Ministerstvo spravedlnosti poslalo vládě rozvodovou reformu

Ministerstvo spravedlnosti poslalo vládě k projednání novelu občanského zákoníku, která má zjednodušit rozvody i úpravu péče o děti z rozvedených manželství. Návrh mimo jiné zrušuje požadavek na zjišťování příčin rozvratu manželství a také slučuje rozvodové a opatrovnické řízení do jednoho. Rovněž výslovně zakotvuje zásadu nepřijatelnosti tělesného trestání dětí. Změny by měly být účinné od 1. ledna 2025. Po sloučení rozvodového a opatrovnického řízení bude možné v případech shody manželů, kteří mají nezletilé dítě, rozvést manželství v rámci jednoho soudního řízení. Pokud se manželé na všem dohodnou, měl by být proces rozvodu manželství jednodušší i jinak - návrh například upouští od jejich povinného výslechu. I nadále by mělo platit, že pokud se manželé chtějí rozvést, bude muset o poměrech dítěte po rozvodu nejprve rozhodnout soud, to i v případě rozvodu smluveného. Ministerstvo také navrhlo zrušit rozlišování forem péče o dítě na péči společnou, střídavou a péči jednoho rodiče. Již by se tak nerozlišoval takzvaný rezidentní rodič, tedy ten, který má dítě v péči, a nerezidentní rodič, který má pouze právo styku s dítětem. "Jelikož rozvod manželství nemá žádný vliv na rodičovskou odpovědnost, měli by o dítě i nadále pečovat oba rodiče," uvedl úřad v tiskové zprávě. K zakotvení nepřijatelnosti tělesného trestání dětí přistoupilo ministerstvo kvůli požadavkům Evropského výboru pro sociální práva. Česko patří k posledním státům EU, které takovou úpravu nemají. České rodiče nečekají za fyzické usměrnění dítěte nové postihy, ministerstvo chce spíše vyjádřit podporu výchově formou jiných prostředků než tělesných trestů.