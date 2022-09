Ministerstvo: Státním obchodníkem s energiemi by se mohla stát firma vlastněná státem

Státním obchodníkem s energiemi by se podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely za hnutí STAN mohla stát subjekt stoprocentně vlastněný státem. Zřízení státního obchodníka s energiemi je podle Síkely nejefektivnější cestou, jak pomoct například krajům, obcím nebo nemocnicím. Státní obchodník by měl podle něj energii obstarat a bez marží ji převést například samosprávám. Do budoucna by pak stát mohl státního obchodníka využít i na jiné účely, než je jednorázový nákup energií pro veřejný sektor.