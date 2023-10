Ministerstvo: V některých lékárnách může dál chybět sirup s penicilinem, tablet je dost

Dostupnost penicilinových antibiotik v Česku už se zlepšila. V tabletách je už všude dost, v sirupu ale může lokálně pořád chybět. Řekl to náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček. Česko proto dál pokračuje s výjimečnými dodávkami léků registrovaných v dalších evropských státech - třeba Španělsku nebo Švédsku. Podle lékařů se suspenze neboli sirupy s penicilinem používají pro malé děti, které nejsou schopné užívat tablety. "Dodávky jsou v kontextu spotřeby dostatečné, ale může docházet k lokální nedostupnosti. Nejsme schopni zaručit, že bude ve všech lékárnách," řekl Dvořáček. V Česku pořád chybí třeba přípravky na léčbu Parkinsonovy choroby nebo některé onkologické léky. Většina z nich se dá nahradit jinými, dostupnými přípravky.

S výpadky dodávek antibiotik se ČR i další státy potýkají opakovaně od konce loňského roku. Podle Dvořáčka by mohla situaci do budoucna pomoci řešit nově schválená možnost, aby si státy Evropské unie mezi sebou v případě výpadku vypomohly. Do systému je jich zapojeno 17. Léky pro jednotlivé země se totiž vyrábějí postupně a v období před dodávkou další šarže mohou chybět. Nově bude možné dohodnout výpomoc ze země, kde jsou zásoby dostatečné a po dodávce léky zase do zásob země, která vypomohla, vrátit.