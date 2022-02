Ministerstvo vnitra: Azyl od roku 2014 získalo 55 lidí z Ukrajiny, žádostí bylo přes 3800

Azyl v Česku získalo za posledních osm let 55 lidí z Ukrajiny. Dalších 404 dostalo dočasnou ochranu. Celkem ministerstvo vnitra obdrželo od roku 2014 do konce loňska od Ukrajinců a Ukrajinek 3608 žádostí o mezinárodní ochranu. Vyplývá to ze statistických zpráv resortu o žadatelích. V roce 2014 Rusko zabralo ukrajinský poloostrov Krym a podpořilo proruské povstalce na východě Ukrajiny, kde se od té doby bojuje. Moskva v posledních měsících shromáždila u ukrajinských hranic desítky tisíc vojáků. Panují obavy z ruského útoku, Rusko to popírá. Řada zemí teď stahuje z Ukrajiny své diplomaty a pracovníky. Náměstek ministra zahraničí a vedoucí pracovní skupiny k situaci ve východní Evropě Martin Dvořák (STAN) ČTK řekl, že vnitro informovalo krizový štáb resortu zahraničí o připravenosti na případný větší nápor uprchlíků z Ukrajiny. Z 3806 žádostí za posledních osm let jich žadatelé podali opakovaně 969. Ministerstvo vnitra většinu žádostí zamítlo, nebo řízení zastavilo. Azyl přiznalo 55 lidem. Dalším 404 poskytlo takzvanou doplňkovou ochranu, tedy dočasné útočiště. Získávají ho třeba právě lidé z válečných oblastí.