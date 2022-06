Ministerstvo vnitra chce nakoupit nová auta pro policii za téměř miliardu korun. Vyplývá to z oznámení, které rezort zveřejnil ve věstníku veřejných zakázek. Asi 800 nových aut by měla dostat dopravní a pořádková policie během tří let. Zájemci se můžou ve výběrovém řízení hlásit do 8. července. Ministerstvo už v roce 2019 vybralo dodavatele běžných i policejních aut za víc než dvě miliardy korun. Tendr ale zrušil antimonopolní úřad, jeho rozhodnutí pak letos v květnu potvrdil i soud. Podle úřadu byly podmínky zakázky diskriminační a poskytovaly konkurenční výhodu automobilce Škoda.