Ministerstvo vnitra: Ukrajinci, kterým končí platnost povolení k pobytu, mohou v ČR zůstat

Ukrajinci, kteří teď žijí v Česku a končí jim oprávnění k pobytu bez možnosti ho prodloužit, smí v republice zůstat i dál. Upozorňuje na to ministerstvo vnitra. Na svém webu taky píše, že prodloužení pobytu v Česku související s konfliktem na východě Evropy nemusí Ukrajinci řešit okamžitě. Mají ale sledovat internetové stránky ministerstva vnitra, kde budou postupně přibývat další informace. A to jak v češtině, tak ukrajinštině. Vnitro taky upozorňuje, že občané Ukrajiny s biometrickým pasem, můžou do Česka přijet bez víza.