Ministerstvo vnitra: Užití hesla o svobodné Palestině může být trestné

Používání hesla From the River to the Sea Palestine will be free (Od řeky k moři Palestina bude svobodná) může být za určitých okolností trestným činem. Shodli se na tom zástupci ministerstva vnitra, policistů, Nejvyššího státního zastupitelství a pražského magistrátu, kteří spolu dnes diskutovali o posuzování projevů na aktuálních protiizraelských demonstracích. V tiskové zprávě to uvedla mluvčí ministerstva vnitra Klára Dlubalová.

Policejní prezident Martin Vondrášek v neděli v diskusním pořadu Otázky Václava Moravce České televize (ČT) řekl, že si tuto větu lze podle některých vyložit jako požadavek na zrušení izraelského státu a vyvraždění Židů. Podobně to podle dnešního vyjádření vnímá i ministerstvo vnitra. Policie se proto podle Dlubalové bude provolávání hesla i jeho propagaci na transparentech věnovat. "O problematickém charakteru hesla bude mimo jiné předem informovat svolavatele demonstrací," dodala mluvčí.