Ministerstvo vrátí FN Bulovka skoro 90 milionů za nevyužitý špitál v Letňanech

Fakultní nemocnice Bulovka dostane přes 88 milionů za nevyužitou polní nemocnici v Letňanech. Zpravodajskému serveru iRozhlas.cz to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Podle něj totiž Bulovka dostala zřízení špitálu příkazem. Částku, kterou zdravotnické zařízení zaplatilo, by tak mělo dostat zpět. Ředitel nemocnice Jan Kvaček řekl, že by jinak museli výrazně škrtat. Podle Vojtěcha by peníze mohly jít z rozpočtu ministerstva zdravotnictví a financí.