Ministerstvo vstup do Národního parku České Švýcarsko nezakáže

Vstup do Národního parku České Švýcarsko ministerstvo životního prostřední plošně nezakáže. Ministryně Anna Hubáčková (KDU-ČSL) to dnes na místě rozsáhlého požáru projednala se starosty. Na tiskové konferenci uvedla, že se počítá s lokálními uzávěrami po uhašení, které budou zřejmě vyhlašovat obce s rozšířenou působností. Se zástupci obcí jednala i o pomoci s obnovou jejich majetku. Znovu se s nimi sejde 18. srpna. Uvedla, že jednou z příčin požáru může být dřevo neodklizené po kůrovcové kalamitě, nikoli ale hlavní. V Národním parku České Švýcarsko pokračuje pátým dnem likvidace rozsáhlého požáru, který zachvátil 1000 hektarů lesa. Z ohrožených vesnic už muselo odejít kolem 450 lidí. Požár likviduje asi 500 hasičů, pomáhá jim sedm vrtulníků a čtyři letadla.

Kvůli nedostatku vody v Labe na hašení požáru, zvyšují vodohospodáři z Povodí Vltavy odtok z Vltavské kaskády do Vltavy, která teče do Labe. Na twitteru o tom informoval ministr zemědělství Zdeněk Nekula z KDU-ČSL. Odtok by se podle něj měl zvýšit tak, aby Labem denně proteklo o 1,7 milionu kubíků vody navíc. Vodu z Labe nabírají vrtulníky, italské velkokapacitní Canadairy pro ni létají do jezera Milada u Ústí nad Labem.

U požáru v Saském Švýcarsku zasahují stovky německých hasičů a policistů. Využívají k tomu i devět německých vrtulníků. V Hřensku to řekl saský ministr vnitra Armin Schuster s tím, že rozsah zasaženého území je v Německu oproti Česku asi čtvrtinový. Podle Schustera je při zásahu nutná spolupráce obou zemí, zejména při hašení ze vzduchu. Na německou stranu se požár rozšířil v pondělí ráno. K evakuaci zatím německé úřady přistoupit nemusely. Schuster připustil, že pokud by se situace zhoršila, mohlo by Německo požádat o pomoc i jiné státy.