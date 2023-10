Ministerstvo vydalo územní rozhodnutí pro dva nové jaderné bloky v Dukovanech

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vydalo územní rozhodnutí pro nové jaderné bloky v Dukovanech. Rozhodnutí by mělo umožnit výstavbu až dvou nových reaktorů. Podle úřadu jde o signál pro všechny uchazeče o stavbu nového bloku, kteří by měli podat své finální nabídky do úterý. Ministerstvo o tom dnes informovalo v tiskové zprávě. První nový blok by měl být dokončen do roku 2036.

Podle ministerstva šlo z pohledu důležitosti stavby a rozsahu dokumentace o jedno z nejnáročnějších správních řízení, které úřad dosud řešil. Stát v loňském roce vyhlásil tendr na stavbu zatím jednoho nového bloku v Dukovanech. Loni na podzim podali první nabídky francouzská společnost EDF, korejská KHNP a severoamerický Westinghouse. ČEZ, který má tendr na starosti, následně vedl se zájemci vyjasňovací jednání, při nichž s nimi hovořil o podmínkách řízení a detailech jejich nabídek. Poté je vyzval k předložení finální nabídku. Termín pro jejich podání vyprší v úterý.