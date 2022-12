Ministerstvo vyjednalo 300.000 balení Nurofenu pro děti, do Vánoc dorazí zhruba třetina

Ministerstvo zdravotnictví v úterý vyjednalo dodávku 300.000 balení Nurofenu pro děti do České republiky. Do Vánoc by měla dorazit první část, zhruba třetina. Novinářům to před jednáním vlády řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Problém s nedostatkem sirupu je podle něj celoevropský. Výrobce Reckitt Benckiser následně ČTK potvrdil, že v příštím týdnu bude v Česku k dispozici rozpustný prášek Nurofen pro děti od tří měsíců a od šesti let, prodávat se budou i čípky.

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) v pondělí informoval o tom, že sirup Nurofen pro děti nebude dostupný do poloviny března příštího roku. Reckitt Benckiser lékovému ústavu oznámil, že důvodem výpadku jsou "výrobní důvody". Do Česka v těchto dnech firma nedodává ani dětské čípky, které se používají pro snížení horečky při chřipce a nachlazení u dětí, zmírňují bolesti hlavy, zubů, uší, bolesti v krku nebo pooperační bolesti. Dodávka Nurofenu pro děti bude rozdělena plošně do sítě lékáren, řekl Válek.

Podle ministra je nutné situaci řešit systémově, ve vnitřním připomínkovém řízení proto je novela zákona o léčivech. Ta má mimo jiné přinést lepší přehled o stavu v lékárnách či povinnost distributorů držet zásobu léků na předpis.