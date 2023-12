Ministerstvo zahraničí doporučuje kvůli sopce necestovat do oblasti u Grindavíku na Islandu

Ministerstvo zahraničních věcí doporučuje lidem, aby kvůli sopečné aktivitě na Islandu necestovali do tamní oblasti u města Grindavík na poloostrově Reykjanes. Uvedlo to na svém webu. Sopečná erupce ale nemá vliv na leteckou dopravu, provoz mezinárodního letiště Keflavík není narušen. Všechny pozemní cesty na letiště jsou otevřené. Sopka vybuchla v pondělí pozdě večer. Stalo se tak po týdnech otřesů půdy, které vedly v listopadu k evakuaci více než 3000 obyvatel rybářského města Grindavík. "Oblast je v současné době uzavřena pro veškerou dopravu, zatímco záchranáři a vědci hodnotí situaci. Islandské úřady důrazně žádají, aby se lidé do oblasti Svartsengi, Grindavíku a Blue Lagoon nevydávali jak z důvodu vlastní bezpečnosti, tak aby nenarušili práci zasahujících složek," uvedlo ministerstvo. V případě nouze se mohou Češi obrátit na velvyslanectví v Oslu.