Ministerstvo zahraničí od září zruší seznam zemí s extrémním rizikem nákazy

Ministerstvo zahraničí od 1. září ruší seznam takzvaných černých zemí - tedy států s extrémním rizikem nákazy koronavirem. Resort o tom informoval na twitteru, státy se podle něj přesunou do tmavě červené kategorie. Ulehčí se tak podmínky návratu do České republiky pro neočkované lidi nebo ty, kteří neprodělali covid-19 v posledním půlroce. Doteď museli na test před návratem a vzápětí na další nejpozději do 24 hodin po příjezdu. Při návratu z černých zemí platila taky povinnost 10 denní samoizolace zakončené negativním výsledkem PCR testu. Tím, že budou státy nově v tmavě červené kategorii, se izolace zkrátí na 5 dnů a odpadne i povinnost testu do 24 hodin po návratu. Do černých států teď patří například Brazílie, Kolumbie, Nepál nebo Peru.