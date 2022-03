Ministerstvo zahraničí plánuje zajistit fyzickou přítomnost pracovníků v nové úřadovně v Užhorodu

Ministerstvo zahraničí plánuje v brzké době zajistit fyzickou přítomnost pracovníků v nově vzniklé úřadovně v ukrajinském Užhorodu, který se nachází poblíž hranic se Slovenskem. ČTK to řekla Aneta Kovářová z odboru komunikace ministerstva. V Užhorodu dříve byl honorární konzulát ČR, jeho činnost byla přerušena v prosinci 2018.Zastupitelské úřady jsou uzavřeny. Česká republika momentálně nemá žádný zastupitelský úřad na Ukrajině, kde by zaměstnanci fyzicky působili. Po ruské invazi byly dočasně uzavřeny nejprve velvyslanectví v Kyjevě, následně i generální konzulát ve Lvově. Český velvyslanec Radek Matula se s týmem do ČR vrátil 27. února. "Pomoc českým občanům je do jisté míry reprezentována konzulárním jednatelstvím v Košicích a v Přemyšli," uvedlo ministerstvo. O zřízení jednatelství resort informoval 1. března. Matula v rozhovoru ČTK sdělil, že na nich působí dva zaměstnanci konzulátu ve Lvově.