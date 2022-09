Ministerstvo zahraničí upozornilo dopisem vedení NHL, aby ruští hokejisté necestovali do Prahy

Ministerstvo zahraničních věcí ČR upozornilo dopisem vedení NHL, aby ruští hokejisté z týmů San Jose a Nashvillu necestovali k zahájení sezony do Prahy. NHL se bude v O2 areně hrát v pátek 7. října a o den později. Proti působení Rusů v Česku i na půdě Evropské unie, ale i Čechů v Rusku, se kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině delší dobu vymezuje bývalý brankář Dominik Hašek, olympijský šampion z Nagana a dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru.

"Ministerstvo odeslalo dopis vedení NHL, ve kterém upozornilo, že ani Česko, ani žádný jiný stát schengenského prostoru by v tuto chvíli neměl ruským hráčům vydat vízum pro vstup na naše území," citovaly servery iDNES.cz a iSport.cz prohlášení, které médiím poskytl náměstek ministerstva zahraničních věcí Martin Smolek.

Generální manažer San Jose Mike Grier zaujal jasný postoj. "Jsme tým, takže když řeknou, že někteří nemůžou jet, tak buď pojedeme všichni, nebo nikdo," řekl pro AP. "Není to chyba hráčů. Neudělali nic špatného. Nemyslím si, že by za to měli být trestáni," dodal. NHL po vypuknutí konfliktu na Ukrajině nijak účast ruských hokejistů v lize neomezila. NHL do Evropy zavítá po tříleté pauze, a to nejen do Prahy, ale také do Tampere. Podle agentury AP je postoj finské vlády k účasti ruských hokejistů zatím nejasný.