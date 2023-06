Ministerstvo zahraničí USA odsouhlasilo cenu případného prodeje stíhaček F-35 Česku

Americké ministerstvo zahraničí schválilo případný prodej stíhaček F-35 české armádě. Jejich odhadovaná cena by měla dosáhnout v přepočtu skoro 123 miliard korun. Podle agentury Reuters o tom informoval americký Pentagon. České ministerstvo obrany jedná se Spojenými státy o nákupu celkem 24 těchto stíhacích letounů. Podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) není maximální možná cena 5,62 miliardy dolarů (asi 122,6 miliardy korun) za americké letouny F-35 překvapivá, zahrnuje i potřebnou infrastrukturu. Řekla to novinářům. Podle náčelníka generálního štábu Karla Řehky by v kontraktu byla řada položek, které by Česko muselo pořídit bez ohledu na to, pro nákup jakého typu letounu by se rozhodlo. Zmínil munici nebo výcvik leteckého a pozemního personálu. Česko mělo podle Černochové informace od jiných zemí o možné částce, proto nebyla překvapivá. "Je to částka, o které se plus minus hovořilo ve studii, která nám byla předkládána jako vojenské doporučení pro vládu," poznamenala ministryně. Definitivní návrh kontraktu by měl do Česka dorazit v létě. Vláda by ho měla dostat na začátku října a pak rozhodne, jestli dohodu o nákupu stíhaček schválí.