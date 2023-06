Ministerstvo zahraničí USA schválilo případný prodej stíhaček F-35 české armádě

Americké ministerstvo zahraničí schválilo případný prodej stíhaček F-35 české armádě. Jejich odhadovaná cena by měla dosáhnout v přepočtu skoro 123 miliard korun. Podle agentury Reuters o tom informoval americký Pentagon. České ministerstvo obrany jedná se Spojenými státy o nákupu celkem 24 těchto stíhacích letounů. Podle mluvčího resortu Davida Jareše by ale jejich skutečná prodejní cena byla nižší. „Částka chválená americkým Kongresem je minimální finanční rámec, který počítá i s rezervou,“ uvedl. Definitivní návrh kontraktu by měl do Česka dorazit v létě. Vláda by ho měla dostat na začátku října a pak rozhodne, jestli dohodu o nákupu stíhaček schválí.