Ministerstvo zahraničí vyšle do Řecka kvůli evakuaci speciální tým

Ministerstvo zahraničí vyšle do Řecka dva členy speciálního konzulárního týmu, kteří budou asistovat při evakuaci Čechů kvůli požárům. Na twitteru to po jednání se zástupci cestovních kanceláří uvedl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Stovky Čechů musely být evakuovány kvůli požárům na ostrově Rhodos, kde se šíří lesní požáry, které se přiblížily turistickým centrům. Požár se nedaří dostat pod kontrolu a hašení komplikuje taky horké a větrné počasí. „O situaci na ostrově Rhodos jsem informoval premiéra a ostatní členy vlády, v kontaktu jsme také s německými kolegy kvůli případné evakuaci českých občanů," napsal ministr. Podle cestovních kanceláří se na ostrově Rhodos nachází čtyři až pět tisíc českých turistů, velké části se ale evakuace netýká, jsou v oblastech, které požáry neohrožují. Informace o zraněných Češích zatím žádné nejsou.

Některé cestovní kanceláře uvedly, že ruší cesty do oblastí Rhodosu zasažených požáry. Zákazníkům nabídly bezplatné storno nebo změnu na jiný zájezd. Klienty, kteří byli v sobotu na Rhodosu evakuováni a dnes měli odletět, se podařilo dostat do Česka.

Čeští hasiči jsou připraveni odletět na Rhodos pomáhat s lesními požáry. Žádost ale zatím nedostali. Českému rozhlasu to řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Podle něj by čeští hasiči mohli do Řecka odletět v řádu hodin po obdržení žádosti. Na Rhodosu už pomáhají například hasiči ze Slovenska.