Ministerstvo zahraničí vyzývá Čechy, aby co nejrychleji opustili Ukrajinu

Češi, kteří na Ukrajině nejsou nezbytní, by měli zemi bezodkladně opustit. Vyzvalo je k tomu české ministerstvo zahraničí. Náměstek ministra Martin Dvořák ve vysílání Českého rozhlasu řekl, že resort má v případě ozbrojeného konfliktu plán jen na evakuaci diplomatů, občanům ale může dávat jen doporučení. Podle Dvořáka teď totiž hrozí, že Ukrajina uzavře svůj vzdušný prostor. Lidé, kteří se rozhodnou na Ukrajině zůstat, by měli být podle Dvořáka maximálně opatrní a pro případ nouze mít připravený plán na opuštění země. Resort je také vyzval, aby se registrovali do systému DROZD, přes který informuje o mimořádných událostech.

Na české ambasádě v Kyjevě zatím zůstává 20 pracovníků. Ministr zahraničí na dnešek svolal krizový štáb, na kterém budou i zástupci ministerstev obrany a vnitra. Řešit mají případnou vlnu běženců z Ukrajiny.

ČSA oznámily, že provoz své letecké linky z Prahy do Kyjeva zatím nepřeruší. Dopravce bude situaci na Ukrajině dál sledovat a podle ní případně reagovat.