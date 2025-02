Ministerstvo zahraničí zavádí jednotnou nouzovou linku pro celý svět

Ministerstvo zahraničních věcí od 3. února rozšiřuje nouzovou linku Konzulárního operačního a informačního centra, která pro veřejnost nahradí jednotlivé nouzové linky zastupitelských úřadů po celém světě. Resort o tom informoval v tiskové zprávě. „Česko se řadí mezi státy, které poskytují svým občanům velmi rozsáhlou a nadstandardní konzulární asistenci. Od června minulého roku jsme zavedli nouzovou linku pro přibližně padesát zastupitelských úřadů v Evropě s tím, že co nejrychleji chceme zavést i celosvětovou síť. A to se také podařilo,“ řekl o projektu ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (nestr.). Na evropské nouzové lince se od začátku června do konce roku 2024 odbavilo téměř 6 tisíc hovorů. „Čeští občané se na linku obraceli zejména v případě ztráty cestovních důkladů, trestné činnosti, hospitalizace či dopravních nehod. Nejčastěji pak v destinacích jako je Španělsko, Itálie, Francie a Velká Británie,“ shrnul fungování nouzové linky pro Evropu vrchní ředitel sekce právní a konzulární Martin Smolek.

Pracovníci call-centra jsou k dispozici 24 hodin, 7 dní v týdnu tak, aby pokryli časové posuny v některých vzdálených destinacích. Platí, že v případě řešení konzulárních případů vyžadujících asistenci v místě, operátoři ihned přepojí na nouzovou linku odpovědného zastupitelského úřadu.