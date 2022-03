Ministerstvo zdravotnictví: Děti z Ukrajiny výjimku z očkování do školky nedostanou

Děti z Ukrajiny, které nebudou moci doložit povinná očkování, výjimku před nástupem do školky nedostanou. Mohou si ale nechat udělat test na protilátky. ČTK to řekl náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček. Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) uvedla, že registrováno ke zdravotnímu pojištění je už v ČR asi 68.000 dětí. Kolik z nich nemůže očkování doložit, podle Dvořáčka jasné není. V současné době je před nástupem dítěte do mateřské školy povinnost doložit všechna povinná očkování. Česká vakcinologická společnost v doporučení uvádí, že děti z Ukrajiny, které nebudou moci očkovacím průkazem prokázat, že mají všechna povinná očkování, by se měly ve zrychleném režimu přeočkovat. Taková vakcinace by trvala podle věku dítěte čtyři až osm týdnů. "Budeme postupovat podle doporučení vakcinologů a WHO," řekl Dvořáček. Kapacity dětských praktických lékařů by podle něj v nejbližších dnech měly navýšit i ordinace v nemocnicích, kam by mohli uprchlíci směřovat. Ředitel VZP Zdeněk Kabátek odhadl, že na jednu ordinaci dětského lékaře by při současných počtech v průměru připadalo asi 40 až 50 dětí ukrajinských uprchlíků. V krajích ale nejsou počty rovnoměrné, víc je jich v Praze, Brně a středních Čechách.