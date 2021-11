Ministerstvo zdravotnictví navrhne vládě zpřísnění pravidel na hromadných akcích. Oznánámila to hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Na akcích nad tisíc účastníků se neočkovaní a lidé bez imunity nejspíš budou muset prokazovat pouze PCR testy, antigenní jim už stačit nebudou. Při událostech pod tisíc osob mají pravidla zůstat stejná jako teď. Takzvaná bezinfkečnost se by se od prosince měla začít kontrolovat také při nákupu skipasů v lyžařských střediscích. Rezort chce zároveň zkrátit dobu platnosti testů v sociálních službách - ty PCR by nově měly platit tři dny a antigenní jeden den. Vláda nová pravidla projedná v pátek.