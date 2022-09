Ministerstvo zdravotnictví navrhuje snížení minimální teploty pro práci

Ministerstvo zdravotnictví navrhuje v reakci na energetickou krizi snížení minimálních povolených teplot v pracovním prostředí. Návrh změny nařízení o ochraně zdraví při práci v pondělí projedná vláda. Například pro řidiče, pracovníky montážních linek nebo pokladní by měla teplota klesnout ze současných 18 na 16 stupňů Celsia. V šatnách by měla klesnout z 20 na 18 stupňů, v umývárnách z 22 na 19 stupňů, ve sprchách z 25 na 19 stupňů a na záchodech z 18 na 15 stupňů. Současné stanovené teploty pocházejí z roku 2007. "Je to teplota, pod kterou nesmí nikdo jít. Jestli jde na vyšší teplotu, vůbec v tom není problém," uvedl ke snížení teplot ve čtvrtek ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Podle něj ministerstvo návrh konzultovalo s hygieniky a srovnávalo s jinými zeměmi.