Ministerstvo zdravotnictví plánuje návrat roušek do všech vnitřních prostor, včetně škol

Ministerstvo zdravotnictví plánuje kvůli vývoji epidemie znovu zavést některá opatření. Navrhuje, aby personál restaurací musel kontrolovat testy či očkování zákazníků. Chce rovněž obnovit povinné nošení respirátorů v zaměstnání. Usiluje i o to, aby v krajích, kde je situace nejhorší, děti nad 12 let nosily roušky i při výuce ve třídě. Nyní je to povinné jen ve společných prostorách školy. Proti tomu se ohradil ministr školství Robert Plaga (za ANO). Vhodnější by podle něj bylo testování. Šéf resortu zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ale plošné testování ve školách odmítl s tím, že to nedoporučuje ministerská Klinická skupina. Nařídit ho ale případně můžou Krajské hygienické stanice.

Šíření nemoci covid-19 v Česku zrychlilo za jediný týden na více než dvojnásobek. V úterý přibylo 3246 případů, což je o 1739 víc než před týdnem a nejvíc za den od 20. dubna. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Také lidí s covidem-19 v nemocnicích přibývá, od předchozího úterka jejich počet stoupl o dvě pětiny na 620. Stovka lidí je v těžkém stavu. Prudce roste i množství úmrtí. Za posledních sedm dní zemřelo 51 lidí s covidem-19, zatímco třeba za celé září bylo úmrtí 44.

Nákaza se teď nejvíc šíří v Moravskoslezském, Olomouckém, Jihočeském, Jihomoravském kraji a v Praze.