Ministerstvo zdravotnictví potvrdilo další dodávku antibiotik v tabletách i sirupů

Do Česka dorazí dalších sto tisíc balení penicilinových tablet. Po jednání pracovní skupiny pro dostupnost léčiv to řekl náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček. Podle něj taková dodávka přijde do Česka každý měsíc. Dvořáček zároveň potvrdil, že lékárny by v příštím týdnu měli dostat asi osmnáct tisíc balení antibiotik v sirupu. Objednané jsou podle něj i další dodávky. Podle Dvořáčka by tak měl být v Česku dostatek antibiotik v sirupu až do jara. Zároveň připustil, že v lékárnách teď můžou chybět některá antidepresiva nebo antipsychotika.