Ministerstvo zdravotnictví uzavřelo dvouletou dohodu o spolupráci s WHO

Ministerstvo zdravotnictví uzavřelo dohodu o spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) na příští dva roky. Plán se zaměřuje na dostupnost léků, poučení z pandemie, duševní zdraví, digitalizaci nebo očkování. O návštěvě regionálního ředitele WHO Hanse Klugeho, při níž spolu s ministrem Vlastimilem Válkem (TOP 09) dohodu podepsal, informovala kancelář WHO v ČR v tiskové zprávě. Ministr na twitteru napsal, že hlavními tématy setkání byla uprchlická krize, příprava na podzimní vlnu koronaviru a onkologická prevence. "Jsem rád, že ČR získá expertizu i finanční pomoc od této organizace," dodal Válek. Dohoda zahrnuje společný postup pro roky 2022 a 2023 také například v připravenosti na nouzové situace, téma zdraví ve vztahu k životnímu prostředí, přenosné a nepřenosné nemoci včetně očkování proti nim nebo škodlivost užívání alkoholu a tabáku.