Ministerstvo zdravotnictví vydá vyhlášku o povinném očkování pro lidi nad 60 let a další skupiny

Ministerstvo zdravotnictví příští týden vydá vyhlášku o povinném očkování proti covidu-19. To by se mělo týkat lidí nad 60 let, zdravotníků, pracovníků v sociálních službách, ale i policistů, dobrovolných hasičů, mediků a dalších skupin. Informoval o tom šéf resortu v demisi Adam Vojtěch (za ANO). AntiCovid tým budoucí vládní koalice ale s postupem nesouhlasí - vadí mu plošná povinnost pro starší 60 let. U vybraných profesí je také podle něj nutný souhlas profesních skupin. Budoucí vláda může po svém nástupu podle Vojtěcha vyhlášku jednoduše změnit. Vojtěch také řekl, že k povinné vakcinaci některých skupin obyvatelstva se obrací i jiné evropské země a ČR by měla jít také touto cestou.