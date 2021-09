Ministerstvo zdravotnictví zatím od ustoupilo od regulace léčitelství

Ministerstvo zdravotnictví od zákonné úpravy léčitelství zatím ustoupilo, protože bylo třeba řešit jiná témata. Na dotaz ČTK to uvedl Kryštof Berka z tiskového oddělení resortu. Ministerstvo původně připravovalo samostatný zákon, poté alespoň novelu zákona o zdravotních službách. Končící poslankyně ANO Miloslava Rutová chce, aby pro alternativní medicínu vznikla v Parlamentu mezistranická skupina. Řekla to novinářům. Podporu má podle svých slov i u několika dalších poslanců ANO. S návrhem zákona ministerstvo přišlo v roce 2018 poté, co Česká televize (ČT) odvysílala dokument o kontroverzních metodách pražského centra alternativní medicíny Aktip. Zákon počítal s tím, že by léčitelé a další osoby provozující metody alternativní medicíny museli svou praxi hlásit krajskému úřadu. Nenahlášeným by hrozila pokuta 100.000 korun, při opakovaném přestupku až milion a deset let zákazu činnosti. V Česku jsou podle zprávy k návrhu stovky až tisíce léčitelů. Nefunguje ale žádná organizace zastřešující celou oblast, jen její jednotlivé části podle metody. Zákon počítal se vznikem registru, povinností vést dokumentaci, pořídit informovaný souhlas s léčbou a odpovědností za způsobené škody. Zákon odmítala část zdravotnické veřejnosti, ale i někteří léčitelé.