Ministerstvo zdravotnictví zrušilo kategorii zemí s extrémním rizikem nákazy

Ministerstvo zdravotnictví od 1. září zrušilo kategorii extrémně rizikových zemí na cestovatelském semaforu. Ty se tak automaticky přesunou o úroveň níž - do tmavě červené barvy. Tím se cesty z nich zpět do Česka pro nenaočkované zjednoduší. Po návratu z tmavě červených zemí musí lidi podstoupit povinný PCR na koronavirus, a to mezi pátým a čtrnáctým dnem po příjezdu. Do potvrzení negativního výsledku zůstávají v samoizolaci. V případě cesty hromadnou dopravou musí předložit test ještě před vstupem do republiky. Mezi tyto země patří aktuálně Kypr a stejná pravidla platí aktuálně i pro Španělsko, Německo nebo Řecko, které ministerstvo hodnotí jako vysoce rizikové. Podmínky se nevztahují pro plně naočkované a ty, kteří měli covid v uplynulých 180 dnech. Povinnost vyplnit příjezdový formulář platí ale pro všechny.