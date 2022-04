Ministerstvo zemědělství začalo zjišťovat výše marží u některých potravin

Ministerstvo zemědělství začalo sledovat prodejní ceny vybraných potravin. Informoval o tom šéf resortu Zdeněk Nekula z KDU-ČSL. Podle něj by kontroly měly trvat nejméně čtvrt roku a zapojí se do nich taky antimonopolní úřad a ministerstvo financí. Konkrétní mechanismus kontrol nechtěl Nekula komentovat. Kontroloři se zaměří hlavně na čtyři skupiny potravin - a to máslo, drůbeží a vepřové maso a taky pečivo. Ministerstvo chce dosáhnout toho, aby obchodníci nezneužívali současné situace a nezvyšovali uměle své marže.

Meziroční růst cen výrobců v Česku zrychlil i v březnu. Podle dat Českého statistického úřadu stouply ceny nejvíc v zemědělství, a to o víc než 27 procent. Ještě v únoru to bylo bezmála 23 procent. V průmyslu zrychlil růst na téměř 25 procent, před měsícem to bylo 21,3 procenta. Ceny výrobců naznačují budoucí vývoj cen pro spotřebitele.