Ministerstvo životního prostředí chce posílit ochranu zemědělské půdy

Zemědělci by mohli mít větší motivaci k tomu, aby budovali na polích remízky nebo mokřady, které pomáhají třeba k zachování biodiverzity a chrání půdu před erozí. Pomoct tomu má novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, kterou připravilo ministerstvo životního prostředí. Resort teď čeká na to, až změny projedná vláda. Podle ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL by díky novele zemědělcům například ubyla administrativa. Novela má zároveň omezit zábory zemědělské půdy pro stavbu logistických a nákupních center. Umožní také rozvoj agrovoltaiky na vinicích nebo v ovocných sadech, kdy zemědělci na jednom místě pěstují plodiny a zároveň vyrábí elektřinu.