Ministerstvo životního prostředí: Investice do dekarbonizace do roku 2030 vyjdou v Česku na 3,5 bilionu

Investice do dekarbonizace, tedy snižování uhlíkové stopy českého průmyslu, vyjdou do roku 2030 přibližně na 3,5 bilionu korun. Většinu peněz by měli zajistit soukromí investoři, stát proto musí pro ně rychle zajistit stabilní investiční prostředí. Při odborné debatě o vývoji energetiky v ČR to uvedl vrchní ředitel sekce ochrany klimatu ministerstva životního prostředí (MŽP) Petr Holub. Spolu s dalšími experty se shodl na tom, že dekarbonizace je nevratný proces, který nezastaví ani případné politické změny. S bilionovými investicemi počítají i státní strategické plány v čele s Národním energeticko-klimatickým plánem (NKEP). Zhruba dva biliony korun by podle Holuba měli zajistit soukromí investoři, zbylou část by měla pokrýt veřejná podpora.

Hlavním strategickým dokumentem pro další pokračování dekarbonizace v ČR bude Národní energeticko-klimatický plán. Dokument má definovat cestu Česka k dekarbonizované a moderní energetice. Loňský návrh NKEP počítal s tím, že růst podílu obnovitelných zdrojů by měla táhnout zejména solární a větrná energetika. Plán také potvrdil odklon ČR od spalování uhlí do roku 2033. Upravený plán by měl být hotový do léta.