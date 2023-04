Ministerstvo životního prostředí: Potravinový odpad by mělo Česko snížit do roku 2030 o polovinu

V Česku se v současnosti vyhazuje milion tun potravin ročně. Za sedm let by to mohlo být o polovinu méně. Plánuje to ministerstvo životního prostředí. Českému rozhlasu to řekl ministr Petr Hladík (KDU-ČSL). Podle něj by se měla vést lepší evidence potravin, které vyhodí firmy a zemědělci. Hladík se chce taky zaměřit na vzdělávání dětí. Nejvíce potravin v Česku totiž podle ministerstva vyhazují domácnosti. Návrh na závazné cíle ke snížení odpadu v unijních zemí má Evropská komise zveřejnit na začátku června.