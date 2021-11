Ministerstvu práce chybí v rozpočtu peníze na vyplácení nemocenských dávek

Ministerstvu práce a sociálních věcí chybí v rozpočtu peníze na vyplácení nemocenských dávek. Do konce roku by resort potřeboval zhruba 4,3 miliardy korun navíc. Chce proto přesunout ve své pokladně skoro půl miliardy do výdajů na nemocenské. O povolení musí požádat rozpočtový výbor Sněmovny. Vláda v demisi přesun peněz dnes odsouhlasila. O zajištění zbávajících zhruba 3,8 miliardy korun bude resort práce jednat s ministersvem financí. Podle mluvčího ministerstva práce Vladimíra Dostálka se příjemci dávek nemusí o výplatu nemocenské obávat.