Ministesrtvo vnitra dokončilo bezpečnostní posouzení uchazečů o tendr na Dukovany

Při bezpečnostním posouzení tří uchazečů o stavbu nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany nenašlo ministerstvo vnitra žádné zásadní problémy. Českému rozhlasu to řekl šéf rezortu Vít Rakušan z hnutí STAN. Výsledky posuzování obsáhlých bezpečnostních dotazníků od firem z Francie, USA a Jižní Korey ministerstvo tento týden předalo rezortu průmyslu a obchodu. Materiál by teď podle Rakušana měla projednat vláda. Premiér Petr Fiala z ODS už dřív avizoval, že jeho prioritou je spustit tendr na stavbu nového bloku Dukovan co nejdříve.