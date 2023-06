Ministr: Budějovický Budvar zůstane státní, letos do rozpočtu odvede 250 milionů

Budějovický Budvar letos odvede do státního rozpočtu 250 milionů korun. Na návštěvě Jihočeského kraje to řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula z KDU-ČSL. Dodal, že případná privatizace pivovaru není v plánu. Podnik se podle něj státu vyplácí díky odvodům do rozpočtu. Na konci loňského roku pivovar do státní kasy poslal 550 milionů korun. S managementem Budvaru se ministr dohodl také na tom, že pivovar by měl navýšit svou kapacitu. Ta je teď podle Nekuly na necelých 2 milionech hektolitrů.