Ministr dopravy představil novelu bodového zákona

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) představil na konferenci Budoucnost vzdělávání řidičů 2023 novou novelu bodového systému v Česku. Přispět by měla k větší bezpečnosti a ohleduplnosti na silnicích. Novela bude platná od 1. ledna příštího roku a kromě zpřísnění bodových ztrát a navýšení pokut přinese další změny. Například možnost získat informace o počtu trestných bodů skrze sms či email.

Změnou cílenou na mladé řidiče je možnost řídit automobil už od 17 let. Jízda však musí probíhat pod dozorem mentora, který nesmí mít žádné trestné body a musí vlastnit řidičský průkaz nejméně deset let a mít nepřetržitou pětiletou praxi. Efektivnost těchto opatření bude podle Dopravní policie možné sledovat zhruba za dva roky. Další vítanou novinkou je i to, že řidiči už nebudou muset vozit řidičský průkaz a osvědčení vozidla u sebe. Tato změna měla původně proběhnout až o rok později.