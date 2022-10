Ministr financí: Daň z nadměrných zisků by měla platit až od roku 2023

Připravovaná daň z mimořádných zisků některých firem by měla platit až od roku 2023. Po jednání vlády to řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Šéf lidovců a ministr práce Marian Jurečka přitom před jednáním vlády řekl, že daň by mohla platit i pro letošek. Vláda se ale podle Stanjury kloní k tomu, aby platila od roku 2023, přestože evropské nařízení umožňuje ji uplatnit už od letoška. Zavedení daně kabinet podle něj spojí s daňovým balíčkem, který čeká druhé čtení v Poslanecké sněmovně. Podle Stanjury vláda účinnost takzvané windfall tax projednávala i s ústavními právníky a platnost daně i pro letošní rok by podle jejich názoru nebyla protiústavní. Stanjura ale označil za bezpečnější cestu zavést účinnost daně od roku 2023. Příjmy z daně podle něj mají sloužit k pokrytí mimořádných nákladů, které stát bude mít na zastropování cen energií.

Vláda ve středu rozhodla, že podporu kvůli vysokým cenám energií bude moci čerpat více velkých firem. Nezískají jí ale sektory, u nichž se zvažuje daň z neočekávaných zisků a podniky se zastropovanými cenami.