Ministr financí Stanjura ve středu představí prezidentovi návrhy na úspory v rozpočtu

Ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS bude ve středu vysvětlovat prezidentovi Petru Pavlovi, jak přesně chce vláda ušetřit ve státním rozpočtu. Takzvaný konsolidační balíček by pak měla vláda spolu s důchodovou reformou představit ve čtvrtek. Vedení koaličních stran přitom mají stále ještě v plánu jednat o opatřeních, která mají pomoct snížit schodek rozpočtu příští rok minimálně o 70 miliard korun. Půjde o desítky úsporných kroků - Stanjura už dřív uvedl, že by chtěl mimo jiné snižovat státní dotace. Podle Stanjury vycházejí projednávaná opatření ze stanovisek jednotlivých koaličních stran a z doporučení Národní ekonomické rady vlády. Opakovaně řekl, že většina úsporných opatření by měla být na výdajové straně a vláda se zavázala nezvyšovat celkové daňové zatížení.