Ministr financí vyzval české firmy, aby se zapojily do obnovy Ukrajiny

Stát musí podle ministra financí Zbyňka Stanjury z ODS podporovat export českých firem i mimo Evropskou unii. Řekl to na setkání se zástupci českých společností. Zároveň připomněl, že právě do unijních zemí jde víc než 80 procent vývozu českých firem. Stanjura je proto vyzval mimo jiné k tomu, aby se zapojily do obnovy Ukrajiny. "Aby skutečně využily mimořádně dobré jméno, které Česká republika dnes na Ukrajině má, ke svým obchodním příležitostem. Podporujeme to, aby byl CzechTrade připraven otevřít další kancelář na Ukrajině," uvedl.

Podle Stanjury pomáhá uplatnění českých firem v zahraničí vznik nových kanceláří státní agentury CzechTrade. Ty nejnovější jsou například v Gruzii nebo Kataru. Další kancelář by měla podle generálního ředitele agentury Czech Trade Radomila Doležala v polovině března vzniknout v americkém Texasu.