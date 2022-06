Ministr Gazdík požádá vládu o peníze na růst platů nepedagogů

Ministr školství Petr Gazdík (STAN) bude žádat vládu o 1,75 miliardy korun na letošní růst platů nepedagogů. Navýšit by se měly od září. Se zvednutím výdělků učitelům ještě v letošním roce šéf resortu nepočítá, upravit by se měly pak od ledna. Gazdík to řekl v České televizi. Školské odbory kvůli platům vstoupily ve středu do stávkové pohotovosti.

"Jdu na vládu s požadavkem na zvýšení od září. Požaduji na to částku celkem 1,75 miliardy korun na zvýšení platů nepedagogických pracovníků... Navýšení platů pedagogických pracovníků by mělo jít od nového roku," řekl Gazdík. Věří tomu, že se na tom vláda dohodne.

Podle stínového ministra školství, šéfa sněmovního školského výboru a moravskoslezského hejtmana Iva Vondráka (ANO) by na růst platů nepedagogů 1,75 miliardy korun mohlo stačit. Míní, že v dalším období by už platy ve školství nemusely růst tak rychle jako v minulých letech a peníze by se měly rozdělovat lidem, "kteří si to opravdu zaslouží".