Ministr Havlíček podal trestní oznámení na Bohemia Energy

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) podal trestní oznámení na energetickou skupinu Bohemia Energy. Týká se to podezření z několika trestných činů jako je například nabízení služeb v době ukončování činosti nebo účelové převádění majetku. Řekl to na tiskové konferenci. Trestní oznámení Havlíček podal jako ministr průmysl a obchodu. Kolem 900 tisíc odběratelů Bohemia Energy, která v polovině října ukončila činnost, si musí hledat nového dodavatele energií. Podle Havlíčka se podařilo dohodnout s Energetickým regulačním úřadem na úlevách pro klienty, kteří teď platí násobně vyšší zálohy na energie u dodavatelů poslední instance. V listopadu tak lidé zaplatí na zálohách o polovinu méně, v prosinci bude sleva 40 procent. Netýká se to ale záloh za říjen. Vláda tak lidem doporučuje, aby si co nejdříve našli nového dodavatele.