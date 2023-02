Ministr Jurečka plánuje snížení valorizací u nadprůměrných důchodů

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) plánuje snížení valorizací u nadprůměrných důchodů. Omezit tak chce "rozevírání nůžek" mezi vyššími a nízkými penzemi. Hledat chce také způsob, jak by se dalo pomoci těm, kteří pobírají velmi nízkou částku. Jurečka to řekl na tiskové konferenci v Novém Jičíně. Starobní penzi od České správy sociálního zabezpečení dostávalo na konci loňského roku téměř 2,37 milionu lidí. Průměrná částka činila v prosinci 18.061 korun. Víc než 18.000 korun pobíralo na konci minulého roku zhruba 1,3 milionu seniorek a seniorů. Celkem 397.900 osob dostávalo méně než 15.000 korun, z nich asi 55.400 nemělo ani 10.000 korun. Do výše důchodu se promítají odpracované roky a výše odvodů z výdělků. "Současný valorizační mechanismus nám opravdu vytváří to, že na lidi s nižším důchodem inflace dopadá výrazně tíživěji než na lidi, kteří mají nadprůměrné důchody. Do tohoto mechanismu budu chtít vstoupit. Budeme chtít snížit výši valorizace u lidí s nadprůměrnými důchody a zároveň hledat cestu jak pomoci těm, kteří mají důchody velmi nízké," řekl Jurečka.