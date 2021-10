Ministr Kulhánek jednal kvůli fotbalu s britským velvyslancem. Přirovnání ke zkaženému ovoci Čechy rozhořčilo

Ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) požádal britského velvyslance v ČR Nicka Archera, aby tlumočil Skotské fotbalové asociaci žádost o omluvu, případně o jednoznačné distancování od poradce Marvina Bartleyho. Ten Čechy označil za "zkažené ovoce". Lhůtu na omluvu Kulhánek nedal, věří, že asociace přispěje ke zklidnění situace.

Kulhánek: Emoce nesmí přerůst v urážky namířené na nezletilé děti

Kulhánek si Archera předvolal, aby s ním jednal o urážkách českých dětí v médiích a na internetu v souvislosti se čtvrtečním utkáním Sparty Praha s Glasgow Rangers. Zápasu na stadionu Sparty mohli ve čtvrtek přihlížet jen dětští diváci s doprovodem a opakovaně bučeli na hráče tmavé pleti Glena Kamaru. Britská média, trenér Rangers i Kamarův právník chování diváků odsoudili. Bartley na twitteru napsal, že v žádném případě nešlo o chybu dětí, protože se chovají tak, jak to vidí u dospělých. "Jakou šanci mají, když jsou vloženi do misky se shnilým ovocem," doplnil a k vyjádření přidal fotografii shnilých jahod. "Informoval jsem dnes pana velvyslance o velkém rozhořčení, které napříč celou českou společností vyvolalo toto skandální přirovnání ze strany činovníka Skotské fotbalové asociace," řekl Kulhánek. Sportovní utkání podle něj přináší různé emoce, nesmí ale přerůst do "xenofobních urážek mířených na nezletilé děti."

Fanoušci dávali nelibost vůči Kamarovi kvůli napadení českého hráče

Mladí fanoušci bučením dávali najevo svou averzi k finskému záložníkovi tmavé pleti, který v březnovém osmifinále Evropské ligy proti Slavii obvinil obránce Ondřeje Kúdelu z rasistické urážky. Kamara tehdy ohlásil, že na něj od Kúdely směřovala rasistická poznámka, po utkání jej pak fyzicky napadl.

I když Kúdela rasismus popřel, dostal od asociace UEFA zákaz startu v deseti zápasech a přišel tak o mistrovství Evropy. Kamarovi za útok na Kúdelu zastavila disciplinární komise činnost na tři utkání. Podle Kulhánka nevole, která byla vůči Kamarovi projevena, neměla nic společného s jeho barvou pleti, ale se zmíněnými dřívějšími událostmi. "Na hřišti se minulý čtvrtek pohybovalo mnoho hráčů různých národností a barvy pleti, žádný se nestal terčem rasistického urážení," poznamenal ministr.

Objevují se útoky vůči občanům ze střední a východní Evropy

Británii považuje Česko za důležitého přítele a spojence, Kulhánkovi záleží na dlouhodobě vynikajících vztazích mezi zeměmi. "Přesto nemůžeme nevidět, že v posledních letech se v britském veřejném prostoru objevují verbální a bohužel někdy i fyzické útoky vůči občanům ze střední a východní Evropy," řekl. Připomněl, že naposled si český ministr zahraničí předvolal britského velvyslance po překvapivém rozhodnutí britského soudu v případu českého občana Zdeňka Makara usmrceného v Londýně v září 2016. Britská justice zprostila Raymonda Sculleyho, který českého občana ubil řetězy, obžaloby ze zabití i z vraždy.