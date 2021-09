Ministr Kulhánek promluvil v OSN. Vyzval k boji proti terorismu a globálnímu oteplování

Český ministr zahraničí Jakub Kulhánek z ČSSD ve svém projevu na 76. zasedání Valného shromáždění OSN vyzval k větší mezinárodní spolupráci v boji proti terorismu a proti klimatické změně. Hrozba terorismu ve světě podle něj nepolevila. Mezinárodní společenství musí spojit síly, aby odvrátilo humanitární krizi v Afghánistánu a nadále bojovalo proti terorismu, organizovanému zločinu, nuceným odsunům obyvatel a ilegální migraci. "Tálibán musí zaručit bezpečný a plynulý přístup na celé území Afghánistánu všem humanitárním zaměstnancům a představitelům OSN, a to včetně žen," uvedl Kulhánek, který připomněl, že ČR bojuje proti islámským radikálům v Mali. Šéf české diplomacie také mimo jiné podpořil celistvost území Ukrajiny a Gruzie. Opřel se tak do Ruska, které si na území obou států dělá nároky. Rusové už od roku 2014 de facto kontrolují ukrajinský krymský poloostrov. Kulhánek dále upozornil na státní represe v Bělorusku autokratického vůdce Alexandra Lukašenka. "Česká republika je znepokojena neustálou masovou represí v Bělorusku, která mezi širokou veřejností vytvořila atmosféru strachu," prohlásil Kulhánek v New Yorku. Vyzval k okamžitému propuštění lidí protiprávně zadržených kvůli tomu, že využívali své svobody slova a shromažďování. Týká se to novinářů, obránců lidských práv a dalších aktivistů.