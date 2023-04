Ministr Kupka: Vláda počítá se snížením rozpočtového deficitu nejméně o 70 miliard

Ministr dopravy a místopředseda ODS Martin Kupka potvrdil plán vlády snížit rozpočtový deficit minimálně o 70 miliard korun. Řekl to v televizi Prima. Koalice by se měla podle něj na balíčku úspor domluvit v květnu. Česko podle něj potřebuje udělat velké změny, zejména co se týče růstu mandatorních výdajů. "Chceme přinést vyvážený návrh, který bude zahrnovat úspory i důležité daňové změny," doplnil ministr. Kupka také řekl, že je pro zjednodušení daňového systému a dvě sazby daně z přidané hodnoty (DPH) namísto současných tří. První místopředseda opozičního hnutí ANO Karel Havlíček řekl, že jeho strana zvyšování daní neschvaluje. Podle něj je potřeba daně vybírat důsledněji a zároveň snížit výdaje ve státní sféře. Rozpočet skončil v březnu v rekordním schodku, a to přes 166 miliard korun. Loňský březen to bylo o více než 100 miliard méně.